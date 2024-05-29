Температура воздуха в Дели почти достигла 50 градусов

08:30, 29 мая 2024, ПАИ

49,9 градуса достигла температура в столице Индии 28 мая. Это стало новым рекордом, пишет РИА Новости со ссылкой на метеорологический департамент страны.

В департаменте Индии сообщили, что такая температура превышает норму на девять градусов. Почти 50 градусов температура достигла в таких районах, как Мунгешпур и Нарела.

Прошлый температурный рекорд в Дели составлял 49,2 градуса. Он был зарегистрирован с 15 по 16 мая 2022 года.