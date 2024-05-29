150 воздушных шаров с мусором отправила КНДР в Южную Корею
Северная Корея запустила свыше 150 воздушных шаров, наполненных мусором, в Южную Корею, сообщает Yonhap со ссылкой на объединённый комитет начальников штабов Сеула.
Во вторник вечером шары с навозом, пластиковыми бутылками, батарейками и деталями обуви стали падать по всей стране.
Ранее КНДР предупреждала, что раскидает мусор в приграничных районах Южной Кореи в ответ на их частое разбрасывание агитационных листовок в приграничных районах.
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