150 воздушных шаров с мусором отправила КНДР в Южную Корею

09:57, 29 мая 2024, ПАИ

Северная Корея запустила свыше 150 воздушных шаров, наполненных мусором, в Южную Корею, сообщает Yonhap со ссылкой на объединённый комитет начальников штабов Сеула.



Фото: Yonhap



Фото: Yonhap



Фото: Yonhap





Во вторник вечером шары с навозом, пластиковыми бутылками, батарейками и деталями обуви стали падать по всей стране.

Ранее КНДР предупреждала, что раскидает мусор в приграничных районах Южной Кореи в ответ на их частое разбрасывание агитационных листовок в приграничных районах.