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Общество

Две мультимедийные выставки Музея Победы увидят жители Псковской области

3 июня на официальном сайте Краеведческого музея Великих Лук откроются две выставки Музея Победы – «Окна сатиры» о творчестве художников, поэтов и журналистов в годы войны и «Парад Победителей» об истории первого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Мультимедийные выставочные проекты будут демонстрироваться в рамках международного проекта «Территория Победы», сообщили ПАИ в Музее Победы.

В экспозицию «Окна сатиры» вошли оцифрованные агитплакаты из фондов Музея Победы. Творчество художников, поэтов, журналистов, составлявших во время Великой Отечественной войны основной костяк объединения «Окна ТАСС», считалось мощным пропагандистским оружием. По силе своего эмоционального воздействия плакаты сравнивали с такими произведениями, как «Ленинградская симфония» Д. Д. Шостаковича и «Священная война» А. В. Александрова.

«За 1418 дней войны художниками «Окон ТАСС» были созданы 1250 плакатов. Как утверждали бойцы, эти плакаты были таким же грозным оружием, как и их винтовки и автоматы», – отметили в Музее Победы.

В онлайн-выставку «Парад Победителей» вошли оцифрованные фотографии и видеозаписи исторического шествия из архива Министерства обороны. «Виртуальные гости музея смогут открыть для себя новые детали парада. Они увидят прославленных военачальников и героев ключевых сражений, почувствуют неподдельные эмоции бойцов», – подчеркнули в Музее Победы.

Все желающие смогут увидеть выставки до 30 июня.

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