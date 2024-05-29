Профилактику негативных социальных явлений среди детей и молодёжи обсуждают в ПсковГУ

11:03, 29 мая 2024, ПАИ

Обучающий семинар, посвящённый межведомственному взаимодействию в вопросах профилактики негативных социальных явлений в детской и молодёжной середе, начал работу в Псковском государственном университете сегодня, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В 10:00 состоялось открытие семинара, к присутствующим с приветственным словом обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Затем о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав доложила начальник по обеспечению деятельности комиссии Ирина Зорина, а уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала о своём опыте в сфере профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних. Также о возможностях центра информационной безопасности и его использовании при организации профилактической работы с молодёжью региона доложил начальник центра Алексей Суходолов.

В 11:00 клинический психолог, специалист по реабилитации несовершеннолетних в социальной сфере Марина Гудзенко расскажет о том, как восполнить дефициты современных специалистов.

В 11:30 участники семинара обсудят триггеры негативных социальных явлений и определят особенности работы с отдельными группами рисков, а в 15:00 узнают о видах и формах буллинга и конфликтов. С 16:00 до 18:30 они будут решать кейсы.

30 мая в 10:30 участники обучающего семинара будут решать кейсы о скулшутинге. Затем в 13:30 состоится подведение итогов.