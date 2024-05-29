Более 1,2 млрд рублей направили в Пскове на реализацию нацпроектов
Более 1,2 млрд рублей направили в Пскове на реализацию президентских национальных проектов в 2023 году, сообщается в отчёте главы города Бориса Елкина о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за прошлый год.
Отмечается, что доходы бюджета Пскова в 2023 году составили более 7,5 млрд рублей, расходы – более 7,6 млрд рублей.
По сравнению с 2022 годом в структуре доходов доля налоговых доходов возросла на 7,4 процентных пункта, доля неналоговых доходов возросла на 0,6 процентных пункта, доля безвозмездных поступлений снизилась на 8 процентных пунктов.
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