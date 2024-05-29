Более 1,2 млрд рублей направили в Пскове на реализацию нацпроектов

11:16, 29 мая 2024, ПАИ

Более 1,2 млрд рублей направили в Пскове на реализацию президентских национальных проектов в 2023 году, сообщается в отчёте главы города Бориса Елкина о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за прошлый год.

Отмечается, что доходы бюджета Пскова в 2023 году составили более 7,5 млрд рублей, расходы – более 7,6 млрд рублей.

По сравнению с 2022 годом в структуре доходов доля налоговых доходов возросла на 7,4 процентных пункта, доля неналоговых доходов возросла на 0,6 процентных пункта, доля безвозмездных поступлений снизилась на 8 процентных пунктов.