Юрий Бурлин: ТОС – коллектив, который знает, чего хочет

13:16, 29 мая 2024, ПАИ

Председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин, комментируя решение коллег-депутатов об установлении границ новых ТОС, отметил что ТОС – не просто сплочённый коллектив и он собирается не для того, чтобы просто посадить клумбу и на этом всё забыть. Об этом с 22-й сессии гордумы сообщает корреспондент ПАИ.

«Это сообщество людей, которые работают на перспективу. Для этого такие сообщества и нужны, люди планируют работу на полгода и на год», – подчеркнул депутат и добавил, что ТОС могут участвовать в различных конкурсах и грантах.

Отметим, что депутаты на 22-й сессии Псковской городской Думы согласились с установлением границ пяти новых ТОС.

Первый организуют на улице Гоголя, 8. Ещё один ТОС охватит границы домов на Рижском проспекте, 70, 70а, 74, 74а и на улице Юбилейной, 40, 40а, 42 и 42а. Кроме того, ТОС организуют на Рижском проспекте, 68.

Группа многоквартирных домов на улицах Киселёва, 18 и Розы Люксембург, 19 и 23 назвала своё территориальное общественное самоуправление «Вперёд, к светлому будущему». А пятый ТОС появится на улице Народной, 22.