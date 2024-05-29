Как правильно загорать на солнце: советы от псковского онкодерматолога

14:22, 29 мая 2024, ПАИ

Вредно ли загорать на солнце, а также какие могут быть от этого последствия, рассказал онколог, онкодерматолог Псковского областного клинического онкологического диспансера Павел Алексеенко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Прежде чем загорать, очень важно проверить УФ-индекс – его можно посмотреть либо в любом приложении погоды, либо в интернете. При УФ-индексе более трёх лучше находиться в тени. Если такой возможности нет, нужно надеть одежду, которая будет максимально закрывать кожу, широкополую шляпу, солнцезащитные очки с маркировкой CЄ 2/3/4, 400UV или UV100 %, а на открытые участки кожи обязательно нанести солнцезащитный крем SPF 50», – пояснил Павел Алексеенко.

Кроме того, важно не загорать с 12:00 до 15:00, так как в это время солнце максимально активное. В этот промежуток времени лучше находиться на солнце не более 15-20 минут, отметил онколог. Если же человек всё-таки захотел получить загар, то начинать стоит с 20 минут, постепенно увеличивая время до часу, уточнил он.

Излишнее нахождение на солнце может привести к негативным последствиям, влияющим на здоровье, обратил внимание онколог. «Рак кожи – наиболее неприятное из них. Как правило, заболевание не приводит к смерти, однако в запущенных случаях медицина может оказаться бессильной», – подчеркнул Павел Алексеенко.

Кроме того, ультрафиолетовое облучение может привести к преждевременному старению кожи, появлению морщин, пигментных пятен и кератом. Также при получении солнечных ожогов увеличивается риск развития меланомы. Если же солнечных ожогов за жизнь было больше пяти, то риск развития рака кожи удваивается, обратил внимание онколог.