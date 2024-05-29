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Батюшку из Псковской области наградили орденом Русской православной церкви

Батюшку храма Святителя Николая Мирликийского деревни Зародище Себежского района Владимира Пурина наградили орденом Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Батюшку из Себежского района наградили орденом Русской православной церкви
    Фото: газета «Призыв»
  • Батюшку из Себежского района наградили орденом Русской православной церкви
    Фото: газета «Призыв»
  • Батюшку из Себежского района наградили орденом Русской православной церкви
    Фото: газета «Призыв»
  • Батюшку из Себежского района наградили орденом Русской православной церкви
    Фото: газета «Призыв»

Владимир Пурин получил награду в честь 25-летия служения в сане пресвитера.

Награждение отца Владимира прошло в храме в деревне Зародище.

Праздничное богослужение возглавил благочинный Невельского церковного округа протоиерей Пётр Нетреба. В торжественном событии приняли участие клирик храма Святой Троицы Себежа Николай Михайлов и настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Идрицы иерей Виталий Николаев.

По окончании литургии состоялся крестный ход.

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