Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в «Яндекс 360 для бизнеса»

Desport – сеть магазинов спортивных товаров. Когда встал вопрос об организации работы на базе отечественного IT-решения в более чем 30 торговых точках по всей России, компания проанализировала свои потребности и предложения, которые есть на российском рынке.

Главными критериями выбора новой цифровой среды стали: возможность работы с базой данных, высокий уровень безопасности информации и процессов, наличие инструментов для проектного управления и коммуникации. Компании было важно, чтобы продукт получилось быстро встроить в существующую систему – бесшовно перенести данные от прошлого вендора и получить поддержку нового партнёра на всех этапах миграции.

В Desport протестировали функционал нескольких цифровых решений, собрали обратную связь, сравнили эффективность и стоимость разных продуктов. В итоге команда выбрала «Яндекс 360 для бизнеса»: по чёткому миграционному плану за три месяца в цифровую среду перевели 2000 сотрудников и перенесли все данные.

Сейчас сотрудники Desport пользуются инструментами цифровой среды ежедневно: 75 % из них регулярно работают с «Почтой», 59 % – с «Документами», 53 % – с «Диском». Проектную деятельность ведут в «Трекере» – это главный инструмент проектного офиса внутри компании и в отношениях с партнёрами.

В цифровую среду интегрированы сотрудники не только в офисе, но и в магазинах, и на складе. Например, когда финансовый контролёр хочет обсудить документ с коллегой, он использует «Телемост» для видеосвязи и «Диск» для обмена файлами. А продавец-консультант может оперативно решить вопрос по выкладке товара через мобильное приложение «Мессенджера».

«Трансформация IT-ландшафта прошла успешно: мы перенесли большое количество данных в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» всего за неделю. Специалисты поддержки партнёра оперативно подключались и подсказывали, как разобраться в технических аспектах. В результате мы сохранили непрерывность бизнес-процессов и получили удобный инструмент для работы, который понятен всем сотрудникам», – отметила CIO Desport Зишан Нурина.

Реклама. ООО «Яндекс». ИНН 7736207543.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2024

На 400 млн рублей пополнился бюджет Псковской области благодаря штрафам
28 мая 2024

Александр Братчиков объяснил, как изменение системы налогообложения поможет Псковской области
28 мая 2024

Путь к экспорту: решение в транспортировке
28 мая 2024

У псковичей есть возможность принять участие в акции «Монетная неделя» до 2 июня
27 мая 2024

О стоимости загородного дома и перспективах роста цен на недвижимость поговорили на «Серебряном дожде». Главное
27 мая 2024

Опытные образцы турбинных преобразователей расхода для нефтетранспортной отрасли изготовили в Великих Луках
27 мая 2024

В Псковской области выпустили каталог региональных производителей
27 мая 2024

Эксперт: Загородное строительство в Псковской области набирает обороты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...