Сеть магазинов Desport перенесла рабочие процессы в «Яндекс 360 для бизнеса»

17:02, 29 мая 2024, ПАИ

Desport – сеть магазинов спортивных товаров. Когда встал вопрос об организации работы на базе отечественного IT-решения в более чем 30 торговых точках по всей России, компания проанализировала свои потребности и предложения, которые есть на российском рынке.

Главными критериями выбора новой цифровой среды стали: возможность работы с базой данных, высокий уровень безопасности информации и процессов, наличие инструментов для проектного управления и коммуникации. Компании было важно, чтобы продукт получилось быстро встроить в существующую систему – бесшовно перенести данные от прошлого вендора и получить поддержку нового партнёра на всех этапах миграции.

В Desport протестировали функционал нескольких цифровых решений, собрали обратную связь, сравнили эффективность и стоимость разных продуктов. В итоге команда выбрала «Яндекс 360 для бизнеса»: по чёткому миграционному плану за три месяца в цифровую среду перевели 2000 сотрудников и перенесли все данные.

Сейчас сотрудники Desport пользуются инструментами цифровой среды ежедневно: 75 % из них регулярно работают с «Почтой», 59 % – с «Документами», 53 % – с «Диском». Проектную деятельность ведут в «Трекере» – это главный инструмент проектного офиса внутри компании и в отношениях с партнёрами.

В цифровую среду интегрированы сотрудники не только в офисе, но и в магазинах, и на складе. Например, когда финансовый контролёр хочет обсудить документ с коллегой, он использует «Телемост» для видеосвязи и «Диск» для обмена файлами. А продавец-консультант может оперативно решить вопрос по выкладке товара через мобильное приложение «Мессенджера».

«Трансформация IT-ландшафта прошла успешно: мы перенесли большое количество данных в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» всего за неделю. Специалисты поддержки партнёра оперативно подключались и подсказывали, как разобраться в технических аспектах. В результате мы сохранили непрерывность бизнес-процессов и получили удобный инструмент для работы, который понятен всем сотрудникам», – отметила CIO Desport Зишан Нурина.

Реклама. ООО «Яндекс». ИНН 7736207543.