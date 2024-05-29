Островича осудили за вырубку деревьев и дачу взятки полицейскому

17:59, 29 мая 2024, ПАИ

Островича осудили за незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере и дачу взятки полицейскому, сообщили ПАИ в Островской межрайонной прокуратуре.

Установлено, что житель Островского района спилил 28 деревьев (берёзы и осины) на землях лесного фонда вблизи деревни Боровково. Ущерб лесному фонду России составил более 830 тысяч рублей. После этого с целью сокрытия своих незаконных действий мужчина передал сотруднику полиции 20 тысяч рублей в качестве взятки.

Суд назначил островичу наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Взятку и две бензопилы конфисковали в доход государства.