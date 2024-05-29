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Культура

Псковскому музею подарили альбом XIX века Модеста Мусоргского

Сотрудники Псковского федерального музея-заповедника пополнили фонды альбомом XIX века, который связан с известным российским композитором Модестом Мусоргским и был подарен маэстро в честь премьеры оперы «Борис Годунов» в 1874 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Этот артефакт существует в единственном экземпляре, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Уточняется, что обложка альбома выполнена из дерева с резьбой: на ней изображены виноградные листья и грозди, в середине – лисица. По периметру обложки выполнена рамка с тонкой инкрустацией слоновой костью.

Модест Мусоргский – потомственный дворянин, родился 21 марта 1839 года в имении Карево, расположенном в Псковской губернии. Родители, состоятельные землевладельцы, происходили от прославленных смоленских князей, приходившихся потомками великой династии Рюриковичей.

В селе Наумово располагалась усадьба, принадлежавшая родителям матери композитора, и он регулярно посещал эти места. В Куньинском районе работает единственный в мире мемориальный музей-усадьба Мусоргского.

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