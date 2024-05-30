Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

09:27, 30 мая 2024, ПАИ

Умерла Анастасия Заворотнюк. 53-летней актрисы не стало сегодня ночью. Больше ни о каких подробностях смерти не сообщается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — такое сообщение появилось в соцсетях Заворотнюк.

Об онкологическом заболевании звезды ситкома «Моя прекрасная няня» стало известно лет пять назад. С тех пор актриса не появлялась на публике.

Около двух лет назад о лечении актрисы рассказывал научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. «Не все так плохо у Заворотнюк, хотя болезнь тяжелая. Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами. Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо. Знаю, что для нее делали персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь», — отмечал Чумаков.