Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла Анастасия Заворотнюк. 53-летней актрисы не стало сегодня ночью. Больше ни о каких подробностях смерти не сообщается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — такое сообщение появилось в соцсетях Заворотнюк.

Об онкологическом заболевании звезды ситкома «Моя прекрасная няня» стало известно лет пять назад. С тех пор актриса не появлялась на публике.

Около двух лет назад о лечении актрисы рассказывал научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. «Не все так плохо у Заворотнюк, хотя болезнь тяжелая. Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами. Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо. Знаю, что для нее делали персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь», — отмечал Чумаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

С 5 июня возобновляется железнодорожное сообщение между Псковской областью и Белоруссией
30 мая 2024

Проведение детских медосмотров обсуждают в медиацентре ПАИ
30 мая 2024

Армен Мнацаканян обсудил с фондом «Защитники Отечества» создание алгоритма определения наследников погибших военнослужащих
30 мая 2024

Псковский музей получил от Яндекса статус хорошего места
29 мая 2024

Проспект Ленина в Великих Луках капитально отремонтируют
29 мая 2024

В Псковской области местами выпал град

29 мая 2024

С работой в сельском ФАПе ознакомились псковские студенты в рамках проекта «Добро в село»
29 мая 2024

Наталья Фёдорова поздравила с 85-летним юбилеем жительницу Псковского района Светлану Манаеву

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...