Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя
Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже алкоголя из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Тревожный сигнал поступил 29 мая. Экипаж группы задержания прибыл на место и задержал 40-летнего псковича, похитившего из торгового зала магазина на Рижском проспекте спиртные напитки.
По факту хищения проводится проверка.
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