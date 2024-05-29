Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя

12:02, 30 мая 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже алкоголя из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Тревожный сигнал поступил 29 мая. Экипаж группы задержания прибыл на место и задержал 40-летнего псковича, похитившего из торгового зала магазина на Рижском проспекте спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.