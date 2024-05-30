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Экономика

Игорь Иванов: Прогрессивная шкала налогов – победа профсоюзов

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов считает введение прогрессивной шкалы налогообложения очередной победой профсоюзного движения России. Такое мнение он выразил по результатам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов: «Прогрессивная шкала налогов – победа профсоюзов». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как отметили в организации, на заседании российской трёхсторонней комиссии профсоюзная сторона поддержала необходимость плавного введения дифференцированной шкалы НДФЛ, налогового вычета семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокие доходы, отмены «курсовых» пошлин и изменения налогообложения прибыли с учётом стимулирования инвестиций через федеральные налоговые вычеты.

«На протяжении многих лет мы заявляли о том, что справедливая система удержания налогов – это когда богатые платят больше, тем самым вносят больший вклад в развитие страны, которая даёт возможность зарабатывать. Это путь социального государства, обязанность которого помогать и поддерживать всех граждан страны, в особенности тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, не имея возможности полноценно трудиться, испытывает различного рода трудности и ограничения», – отметил Игорь Иванов.

При внедрении данной системы Правительство России прогнозирует серьёзное увеличение доходной части бюджетов всех уровней, а это, в свою очередь, обеспечит повышение заработных плат, социальных льгот и выплат, модернизацию производства, инвестирование в сектора экономики, реализацию инфраструктурных проектов и общего вклада бизнеса в приближение победы в зоне СВО, заключил профлидер региона.

Напомним, что Министерство финансов России внесло в Правительство РФ законопроект об изменениях налоговой системы. В числе прочего он затронет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Министерство предлагает ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу, которая начнётся с годового дохода свыше 2,4 млн рублей. Госдума рассмотрит поправки в весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.

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