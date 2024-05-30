Гостем программы «Минкульт» станет Александр Бушуев

13:49, 30 мая 2024, ПАИ

Художник, байкер, общественник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 мая, в 14:00.

Как встречает свой 25-й день рождения мотоклуб «Позитивная механика»? Как стать членом мотоклуба «Позитивная механика» и почему туда не так просто попасть? Как можно отличить один мотоклуб от другого? Кто такие байкеры и как они выглядят сегодня? Чем занимаются участники мотоклуба в свободное время? Об этом с Александром Бушуевым поговорят ведущие Александр Машкарин и Владислава Полякова.

Программа выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00.

Видео программы будет доступно на сайте ПАИ и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».