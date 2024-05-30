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Общество

О читательских предпочтениях Пушкина предлагают узнать посетителям выставки в усадьбе «Петровское»

Литературно-художественная выставка «Пушкин — читатель» открыта для посетителей Государственного музея-заповедника «Михайловское». Развёрнута она в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Лада Репина «Зимняя канавка» (2010). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Читательские интересы Пушкина были широки, и новая экспозиция представляет лишь часть из них. На выставке среди раритетных изданий XVIII-XIX столетий можно увидеть в том числе литературу, которая оказала особое влияние на творчество Пушкина, книги, какие поэт читал или мог читать, а также книги, которые читали герои его произведений. Так, здесь есть изданная в 1772 году в Париже «Илиада» Гомера — известно, что её и «Одиссею», наряду с «Жизнеописаниями» Плутарха, будущий поэт прочёл уже в девять лет. И роман Ричардсона («Английские письма, или История мисс Клариссы Гарлоу, с прибавлением похвалы Ричардсону, посмертных писем и завещания Клариссы. С картинками». Лондон, 1784), который в свои юношеские годы читала старушка Ларина из «Евгения Онегина». Есть на выставке и редкие издания произведений самого Пушкина, в том числе оформленные выдающимися мастерами иллюстрации.

Книжный ряд дополнен изобразительным. В экспозицию вошли портреты писателей — современников Пушкина и его предшественников, тех, по чьим сочинениям он учился. Во множестве здесь представлены и иллюстрации к собственно пушкинским прозе и стихам из собрания музея, а также ряда частных коллекций. Украшают выставку два произведения декоративно-прикладного искусства, созданные современными художницами, — тромплёй-иллюстрация к «Евгению Онегину» («Заветный вензель /О да Е») Натальи Аксёновой и необычная арт-кукла «Зимняя канавка» Лады Репиной — тоже своего рода иллюстрация, но уже к «Пиковой даме».

Знакомиться с выставкой «Пушкин — читатель», подготовленной ко дню рождения поэта по старому стилю и посвящённой 225-летию поэта, можно будет до конца декабря, подчеркнули в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

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