Псковский музей-заповедник подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей

15:12, 30 мая 2024, ПАИ

Мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден» пройдут в Псковском кремле ко Дню защиты детей 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Мастер-классы пройдут с 14:00 до 18:00. На территории Довмонтова города будет стоять лагерь реконструкторов. Посетители смогут поучаствовать в битвах на спортивных мечах, примерить на себя доспехи и сфотографироваться в них, посмотреть на состязания воинов и попробовать собственные силы. Участие в мастер-классах бесплатное.

Кроме этого, в Палатах у Сокольей башни с 11:00 до 14:00 будет работать сразу несколько творческих мастерских и интерактивных площадок.