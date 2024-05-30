Директора «управляйки» из Красногородска оштрафовали за некачественную работу
Директора управляющей компании из Красногородска оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
Так, в многоквартирном доме на улице Анны Никандровой не убирались места общего пользования. Вместе с этим стена дома на улице Пушкина находится в неудовлетворительном состоянии, а отмостка и цоколь многоквартирного дома на улице Богданова имеют просадки, щели и трещины.
В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения директор управляющей компании оштрафован на 25 тысяч рублей.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
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