Директора «управляйки» из Красногородска оштрафовали за некачественную работу

16:35, 30 мая 2024, ПАИ

Директора управляющей компании из Красногородска оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Так, в многоквартирном доме на улице Анны Никандровой не убирались места общего пользования. Вместе с этим стена дома на улице Пушкина находится в неудовлетворительном состоянии, а отмостка и цоколь многоквартирного дома на улице Богданова имеют просадки, щели и трещины.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения директор управляющей компании оштрафован на 25 тысяч рублей.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.