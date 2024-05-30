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Культура

В Изборске прошли съёмки проекта «Места»

Съёмочная группа проекта VK «Места» посетила музей-заповедник «Изборск» для съёмки имиджевого видеоролика, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

Блогеры Евгений Вербицкий и Фрося Равилова познакомились с трудолюбивым и гостеприимным народом сето в музее-усадьбе в деревне Сигово, приняли участие в мастер-классе по приготовлению национального сетоского сыра и посетили Изборскую крепость, где узнали об истории возникновения и развития древнего города.

По результатам путешествия будет создан фильм о Псковской области, который зрители смогут увидеть на платформе VK, «VK-видео» и сообществе «VK Места». Блогеры также посетили Псков, национальный парк «Себежский», Мальскую долину и усадьбу Ореховно.

Отметим, в рамках проекта планируется выпустить 70 фильмов о регионах России. Съёмки состоялись уже в 44 субъектах страны.

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