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Общество

420 тысяч жителей Псковской области планируют охватить диспансеризацией в этом году

420 тысяч жителей Псковской области планируют охватить диспансеризацией в 2024 году. Программа мероприятий профилактики заболеваемости в этом году в регионе расширена, сообщила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова на совещании по вопросам социальной сферы, рассказали ПАИ в пресс-службе правительства региона.

План диспансеризации обсудили на совещании по вопросам социальной сферы. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках плана на год количество людей из числа определённых групп взрослого населения для прохождения диспансеризации увеличено с 185 тысяч до 199 тысяч человек. А охват профосмотрами взрослого населения вырос с 45 тысяч до почти 72 тысяч человек. Кроме того, в регионе особое внимание уделят проведению углубленной диспансеризации – её пройдут свыше 30 тысяч человек.

Помимо прочего, на совещании рассказали, что диспансеризацию несовершеннолетних за пять месяцев 2024 года в регионе выполнили на 47 %, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации, – на 40 %.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко назвала муниципалитеты, которые лучше всего справляются с поставленными задачами по всем направлениям профилактической работы. Среди них – Усвятский и Пушкиногорский муниципальные округа, Гдовский, Палкинский и Себежский районы.

Кроме того, участники обсудили диспансеризацию участников СВО. Сотрудники фонда «Защитники Отечества», медицинских учреждений и муниципалитетов договорились о межведомственном взаимодействии по работе в этом направлении.

Добавим, что профосмотры и диспансеризация проводятся в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».

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