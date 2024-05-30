С начала года к «Движению первых» в Псковской области присоединилось свыше 3,6 тысячи участников

21:46, 30 мая 2024, ПАИ

В мероприятиях регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» за первые пять месяцев 2024 года приняло участие более 4 тысяч ребят, наставников и родителей, из которых свыше 3,6 тысячи человек – новые участники. Всего «Движение первых» в Псковской области объединяет более 7,6 тысячи участников, отметили в пресс-службе правительства Псковской области.

Руководитель областного отделения «Движения первых» Мария Тучак на совещании по социальным вопросам в правительстве региона, которое прошло 30 мая, рассказала об активной деятельности «Движения первых» в Псковской области. При поддержке региональных властей уже реализованы, помимо флагманских федеральных проектов, и другие различные мероприятия, в частности вручение паспортов «Мы – граждане России», спортивный фестиваль «Вызов Первых», проект «Хранители истории», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и другие.

Отметим, региональный «Зарницы 2.0» объединил 28 команд из разных муниципалитетов региона. Отборочный этап игры проходил по всей России с февраля по апрель. Более трёх тысяч школьников Псковской области подали заявки на участие в проекте. Региональный этап завершится 17 мая. Мероприятие неслучайно стартовало в Великих Луках. Оно приурочено к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, памятник которому находится в центре города, на площади у краеведческого музея. Во время церемонии открытия участники возложили цветы к мемориалу.

Реализацию ряда проектов «Движение первых» осуществит уже в ближайшее время. Так, в Международный день защиты детей, 1 июня, участники движения проведут Фестиваль детства и юности. Кроме того, запланировано проведение различных мероприятий в области волонтёрства, культуры, дипломатии, образования, спорта, патриотического воспитания, профориентации, медиа и других направлений.

Врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, в свою очередь, отметил не только положительный воспитательный эффект для подрастающего поколения проектов, осуществляемых «Движением первых», но и возможность участия в грантовых конкурсах движения.

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также на профессиональную ориентацию детей.