Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С начала года к «Движению первых» в Псковской области присоединилось свыше 3,6 тысячи участников

В мероприятиях регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» за первые пять месяцев 2024 года приняло участие более 4 тысяч ребят, наставников и родителей, из которых свыше 3,6 тысячи человек – новые участники. Всего «Движение первых» в Псковской области объединяет более 7,6 тысячи участников, отметили в пресс-службе правительства Псковской области.

​С начала года к «Движению первых» в Псковской области присоединилось свыше 3,6 тысячи участников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель областного отделения «Движения первых» Мария Тучак на совещании по социальным вопросам в правительстве региона, которое прошло 30 мая, рассказала об активной деятельности «Движения первых» в Псковской области. При поддержке региональных властей уже реализованы, помимо флагманских федеральных проектов, и другие различные мероприятия, в частности вручение паспортов «Мы – граждане России», спортивный фестиваль «Вызов Первых», проект «Хранители истории», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и другие.

Отметим, региональный «Зарницы 2.0» объединил 28 команд из разных муниципалитетов региона. Отборочный этап игры проходил по всей России с февраля по апрель. Более трёх тысяч школьников Псковской области подали заявки на участие в проекте. Региональный этап завершится 17 мая. Мероприятие неслучайно стартовало в Великих Луках. Оно приурочено к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, памятник которому находится в центре города, на площади у краеведческого музея. Во время церемонии открытия участники возложили цветы к мемориалу.

Реализацию ряда проектов «Движение первых» осуществит уже в ближайшее время. Так, в Международный день защиты детей, 1 июня, участники движения проведут Фестиваль детства и юности. Кроме того, запланировано проведение различных мероприятий в области волонтёрства, культуры, дипломатии, образования, спорта, патриотического воспитания, профориентации, медиа и других направлений.

Врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, в свою очередь, отметил не только положительный воспитательный эффект для подрастающего поколения проектов, осуществляемых «Движением первых», но и возможность участия в грантовых конкурсах движения.

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также на профессиональную ориентацию детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

С начала года к «Движению первых» в Псковской области присоединилось свыше 3,6 тысячи участников
30 мая 2024

Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство»
30 мая 2024

На премию ИРИ номинирован фильм «Я делаю шаг», который снят в Пскове
30 мая 2024

Порядка 560 юношей и девушек посетили ярмарку трудоустройства для молодёжи в Пскове
30 мая 2024

Пляж на озере Рагозино благоустроили в Печорах
30 мая 2024

Добровольцы Псковской области помогают в организации чемпионата по практической стрельбе на кубок губернатора
30 мая 2024

​II Муниципальный антинаркотический форум «Лето в стиле ЗОЖ» прошёл в Опочке
30 мая 2024

Чем можно занять себя перед стартом велоколонны, рассказали организаторы Псковского велопарада

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...