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Общество

Дорога на Комсомольской набережной в Порхове приведена в порядок по требованию прокуратуры района

Прокуратура района провела проверку исполнения администрацией Порхова требований законодательства о безопасности дорожного движения на территории городского поселения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

При проведении проверки были выявлены нарушения при организации содержания автомобильной дороги, проходящей по Комсомольской набережной, в том числе выявлены многочисленные дефекты в виде выбоин с нарушением положений ГОСТ Р 50597-2017 на участке указанной автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 3 на Комсомольской набережной.

Прокуратура вынесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. По результатам рассмотрения представления дорожное покрытие на Комсомольской набережной приведено в соответствие с нормативными требованиями.

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