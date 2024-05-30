Дорога на Комсомольской набережной в Порхове приведена в порядок по требованию прокуратуры района

22:00, 30 мая 2024, ПАИ

Прокуратура района провела проверку исполнения администрацией Порхова требований законодательства о безопасности дорожного движения на территории городского поселения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

При проведении проверки были выявлены нарушения при организации содержания автомобильной дороги, проходящей по Комсомольской набережной, в том числе выявлены многочисленные дефекты в виде выбоин с нарушением положений ГОСТ Р 50597-2017 на участке указанной автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 3 на Комсомольской набережной.

Прокуратура вынесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. По результатам рассмотрения представления дорожное покрытие на Комсомольской набережной приведено в соответствие с нормативными требованиями.