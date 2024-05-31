В Псковском районе лось стал причиной столкновения двух автомобилей
В Псковском районе у деревни Зарезница лось, перебегавший проезжую часть, стал причной ДТП, в котором столкнулись автомобили Ford с белорусскими номерами и Skoda с местными госзнаками.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В результате ДТП пострадал водитель Ford. Его доставили в больницу. Лось погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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