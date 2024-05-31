В Псковском районе лось стал причиной столкновения двух автомобилей

08:28, 31 мая 2024, ПАИ

В Псковском районе у деревни Зарезница лось, перебегавший проезжую часть, стал причной ДТП, в котором столкнулись автомобили Ford с белорусскими номерами и Skoda с местными госзнаками.

В результате ДТП пострадал водитель Ford. Его доставили в больницу. Лось погиб.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.