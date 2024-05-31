12 лет колонии получил гражданин Молдовы, прибывший в Псковскую область с 51 кг гашиша

09:07, 31 мая 2024, ПАИ

В Псковской области удалось пресечь незаконную деятельность гражданина Молдовы, сообщили ПАИ в региональном УФСБ.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Доказано, что в начале 2023 года в Республике Молдова осужденный вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, согласно которому он на легковом автомобиле попытался провезти на территорию России через МАПП «Куничина Гора» скрытые от пограничного и таможенного контроля наркотические вещества. Пластиковые бутылки с уложенными в них свертками гашиша обнаружились во время досмотра автомобиля. Общая масса изъятого наркотика превысила 51 килограмм.

Приговором Псковского областного суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.