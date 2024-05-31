Лабрадора из Молдовы не пропустили в Россию на границе в Псковской области

13:20, 31 мая 2024, ПАИ

Лабрадор, которого перевозили из Молдовы, не попал в Санкт-Петербург из-за отсутствия клинического осмотра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудник международного автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» в Псковской области установил, что в ветеринарном паспорте животного не было отметок компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой за рубеж.

Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате.