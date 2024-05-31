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Общество

Турмаршрут Псковской области нанесён на карту Всероссийской ассоциации патриотического туризма

Турмаршрут Псковской области нанесён на карту Всероссийской ассоциации патриотического туризма, сообщили ПАИ в Музее Победы.

В регионе проводится программа «Дом разминирован, л-т Корнеев». Участников ждет знакомство с военной историей Пскова, экскурсии по комплексу «Линия Сталина», Островскому краеведческому музею, Изборской крепости, посещение памятника псковским десантникам «Купол». Также в тур входят интерактивные игры и викторины.

Всего карта проектов объединила более 100 уникальных экскурсий, мероприятий и туров по России. Ознакомиться с программами можно на сайте «Навигатора Победы».

К программе уже подключилось 30 регионов от Калининграда до Иркутской области: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская, Ленинградская, Калининградская области, Республика Крым, Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская, Смоленская, Псковская, Тверская, Калужская, Владимирская, Тамбовская, Воронежская, Волгоградская, Ульяновская, Липецкая области, Краснодарский край, Республика Мордовия, Архангельская область, Пермский и Красноярский край, Свердловская, Новосибирская, Иркутская области, Луганская народная республика.

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