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Общество

На ярмарке вакансий школьники и студенты узнали о трудоустройстве на завод «Титан-Полимер»

На ярмарке вакансий «Титан-Полимер» предложил молодым людям из Пскова работу на заводе, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Здесь и далее фото их группы "Псковский завод "Титан-Полимер"

Молодежная ярмарка вансий проходила на площадке областного Центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району. Ее посетили учащиеся старших классов, выпускники, студенты колледжей.

От специалистов департамента управления персоналом завода «Титан-Полимер» выпускники и студенты узнали о продукции, которую выпускает предприятие, о ключевых моментах его развития и процедуре трудоустройства.

«Мы проводим обучение и переобучение сотрудников за счёт предприятия, выдаем удостоверение о получении новой профессии. Поэтому ждем нынешних выпускников на предприятии в качестве молодых специалистов», – рассказала специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер» Александра Демидова.

Сейчас на заводе «Титан-Полимер» открыты вакансии рабочих и инженерно-технических специальностей. Для производства БОПЭТ-пленки требуются операторы и аппаратчики, другие профессионалы.

Отличительной чертой кадровой политики предприятия является то, что завод принимает студентов для прохождения производственной практики. Затем многие из них начинают здесь свою трудовую карьеру.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортно ориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.

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ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410. Erid: LjN8KZ1M2.

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