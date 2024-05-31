На ярмарке вакансий школьники и студенты узнали о трудоустройстве на завод «Титан-Полимер»
На ярмарке вакансий «Титан-Полимер» предложил молодым людям из Пскова работу на заводе, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.
Молодежная ярмарка вансий проходила на площадке областного Центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району. Ее посетили учащиеся старших классов, выпускники, студенты колледжей.
От специалистов департамента управления персоналом завода «Титан-Полимер» выпускники и студенты узнали о продукции, которую выпускает предприятие, о ключевых моментах его развития и процедуре трудоустройства.
«Мы проводим обучение и переобучение сотрудников за счёт предприятия, выдаем удостоверение о получении новой профессии. Поэтому ждем нынешних выпускников на предприятии в качестве молодых специалистов», – рассказала специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер» Александра Демидова.
Сейчас на заводе «Титан-Полимер» открыты вакансии рабочих и инженерно-технических специальностей. Для производства БОПЭТ-пленки требуются операторы и аппаратчики, другие профессионалы.
Отличительной чертой кадровой политики предприятия является то, что завод принимает студентов для прохождения производственной практики. Затем многие из них начинают здесь свою трудовую карьеру.
Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортно ориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.
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