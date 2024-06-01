Водитель «Газели» попал в ДТП в Великолукском районе

14:27, 01 июня 2024, ПАИ

40-летний водитель «Газели» и пассажир попали в ДТП в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у деревни Рыжаково. Водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет, а затем врезалась в дерево.

Пассажир госпитализирован в медучреждение, а водителю оказывается помощь и решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.