Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчину будут судить в Пыталовском районе за попытку дать взятку сотруднику таможни

Мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику таможни, будут судить в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, обвиняемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать сотруднику таможенной службы взятку в размере 3 100 долларов. Это эквивалентно сумме свыше 285 тысяч рублей.

За взятку он хотел получить разрешение на выезд из России с наличными средствами в сумме, которая превышала законодательно установленное ограничение. Сотрудник таможни отказался от получения взятки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2024

Мужчину будут судить в Пыталовском районе за попытку дать взятку сотруднику таможни
01 июня 2024

Публикуем видео с места ДТП у деревни Рыжаково
01 июня 2024

Публикуем видео с места ДТП в Великолукском районе
01 июня 2024

Автобус затопило в Пскове. Видео
01 июня 2024

Пенсионер-мопедист столкнулся с внедорожником в Дедовичах
01 июня 2024

Водитель «Газели» попал в ДТП в Великолукском районе
01 июня 2024

Легковушка с пьяными водителем и пассажирами опрокинулась в Островском районе
01 июня 2024

Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...