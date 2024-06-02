Мужчину будут судить в Пыталовском районе за попытку дать взятку сотруднику таможни

16:33, 02 июня 2024, ПАИ

Мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику таможни, будут судить в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать сотруднику таможенной службы взятку в размере 3 100 долларов. Это эквивалентно сумме свыше 285 тысяч рублей.

За взятку он хотел получить разрешение на выезд из России с наличными средствами в сумме, которая превышала законодательно установленное ограничение. Сотрудник таможни отказался от получения взятки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.