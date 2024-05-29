Мультимедийная выставка «Эмоции природы» откроется в «Михайловском»

16:40, 29 мая 2024, ПАИ

Уже в предстоящую субботу, 1 июня, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в обновлённой анфиладе выставочных залов первого этажа в музейном Научно-культурном центре откроется выставка «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Этот проект является принципиально новым не только для Пушкинского заповедника, но и для всей Псковской области. Как сообщалось ранее, в новую экспозицию так или иначе введено порядка тысячи произведений искусства из богатейших фондов «Михайловского». Технически концепция новой экспозиции предполагает сочетание классического искусства и отдельных «академических» выставочных приёмов с самым активным использованием современных, в том числе и мультимедийных средств.

Уникальный проект был задуман и воплощён в жизнь сотрудниками Пушкинского заповедника совместно со специалистами Бюро музейной сценографии «Метаформа». Работа над экспозицией, отметили в музее, велась в полном соответствии с Указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина» и планом проведения пушкинского юбилея, который был утверждён распоряжением Правительства РФ.

Планируется, что открытие выставки «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 1 июня состоится в 15:00. Вход на церемонию будет свободным.

В «Михайловском» также добавили, что буквально через два часа (этого времени будет достаточно, чтобы в первом приближении познакомиться с грандиозной экспозицией и игровыми механиками в анфиладе выставочных залов), к 17:00, гости смогут прийти на концерт, приуроченный к открытию нового проекта. Перед слушателями выступит фортепианный дуэт «YOLOduo» (Москва). В исполнении Марии Ковалевской и Натальи Максимовой прозвучит сюита Камиля Сен-Санса «Карнавал животных».