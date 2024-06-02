Прихрамывающего на правую ногу мужчину ищут в Великих Луках

18:51, 02 июня 2024, ПАИ

58-летний Владимир Фёдоров ушёл из дома на улице Сибирцева в Великих Луках 31 мая и по настоящее время не вернулся. Об этом сообщается в группе великолукского поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина страдает психическим заболеванием.

Он был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном, с надписью белыми буквами на английском языке и чёрные спортивные штаны. С собой куртка чёрно-бежевая, шапка чёрная зимняя и, предположительно, его документы.

Владимир Фёдоров мог направиться в деревню Горка Куньинского района, а также на авто- и ж/д вокзалы.

Особые приметы: прихрамывает на правую ногу, горбится, может имитировать звуки животных и транспорта.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира Фёдорова, сообщите об этом по телефону великолукского поискового отряда «След» +7 (911) 376-76-76.