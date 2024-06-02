Житель Куньинского района подозревается в фиктивной регистрации иностранца

19:58, 02 июня 2024, ПАИ

Безработный житель Куньинского района подозревается в фиктивной регистрации иностранца. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В апреле этого года 40-летний мужчина в одной из деревень Великолукского района осуществил фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.