Житель Куньинского района подозревается в фиктивной регистрации иностранца
Безработный житель Куньинского района подозревается в фиктивной регистрации иностранца. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В апреле этого года 40-летний мужчина в одной из деревень Великолукского района осуществил фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан без фактического его пребывания по месту регистрации.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.
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