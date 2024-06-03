Берега водоёмов в Пушкинском заповеднике обработали от личинок комаров

09:18, 03 июня 2024, ПАИ

Береговые линии водоёмов и другие сырые и болотистые места на территориях мемориальных усадеб Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» обработали от личинок комаров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по развитию и продвижению Екатерину Дмитриеву.

Эта операция была выполнена в конце завершившейся недели. Провели её специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах». По договору с музеем-заповедником сотрудники центра обработали порядка 3 га. Для дезинсекции использовались специальные биологически активные вещества. Они безопасны для людей, животных и птиц, а уничтожают только личинки комаров, что позволяет значительно уменьшить численность второго и всех последующих поколений этих насекомых (таких поколений у комаров бывает до шести в течение сезона).

Екатерина Дмитриева также сообщила, что в середине этой недели в «Михайловском» запланирована обязательная повторная противоклещевая обработка 8 га музейных территорий, а именно — Поэтической поляны, где в Дни пушкинской поэзии и русской культуры ожидается множество гостей и участников пушкинского праздника. Ранее сообщалось, что первую такую обработку в музее провели в апреле и в начале мая этого года.