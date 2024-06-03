35 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю
35 пьяных водителей задержали в Псковской области с 27 мая по 2 июня, семь из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 501 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения.
Кроме того, за этот период в Псковской области произошло 16 ДТП, в результате которых погиб один человек и 20 человек получили травмы различной степени тяжести.
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