Гражданка Украины попыталась тайно вывезти из Псковской области в ЕС больше 10 тысяч долларов

10:24, 03 июня 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза из России больше 10 тысяч долларов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», куда гражданка Украины прибыла, чтобы отправиться в Латвию. Во время досмотра в ее личных вещах обнаружились скрытые от пограничного и таможенного контроля наличные - 107 купюр. Среди них - доллары, евро и гривны на общую сумму свыше 10 тысяч долларов США.

Денежные средства изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Напомним, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.