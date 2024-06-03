Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Гражданка Украины попыталась тайно вывезти из Псковской области в ЕС больше 10 тысяч долларов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза из России больше 10 тысяч долларов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», куда гражданка Украины прибыла, чтобы отправиться в Латвию. Во время досмотра в ее личных вещах обнаружились скрытые от пограничного и таможенного контроля наличные - 107 купюр. Среди них - доллары, евро и гривны на общую сумму свыше 10 тысяч долларов США.

Денежные средства изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Напомним, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2024

Гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника для незаконного ввоза товаров
03 июня 2024

Смертность водителей в ДТП с животными возросла в России
03 июня 2024

Около 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
03 июня 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Новосокольническом районе
03 июня 2024

67 человек обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
02 июня 2024

Прихрамывающего на правую ногу мужчину ищут в Великих Луках
02 июня 2024

Более полутора миллионов рублей потеряли псковичи после общения с мошенниками
02 июня 2024

Мужчину будут судить в Пыталовском районе за попытку дать взятку сотруднику таможни

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...