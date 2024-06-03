Автомобиль вылетел в кювет в Новосокольническом районе

10:31, 03 июня 2024, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет в Новосокольническом районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль Hyundai под управлением 26-летней девушки съехал в кювет. На данный момент водителя госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.