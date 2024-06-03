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Общество

ЕГЭ по математике в Псковской области сдавали почти 2,5 тысячи выпускников

Обязательный ЕГЭ по математике в Псковской области сдавали почти 2,5 тысячи выпускников, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Математика - второй из обязательных предметов, которые надо сдать для получения аттестата. Первый - русский язык. Для поступления на технические направления в вуз необходимо набрать 27 баллов по профильной математике, по базовой математике надо получить отметку «3».

Математику базового уровня сдавали 955 выпускников, профильного уровня -1469 в 33 пунктах проведения экзаменов. На экзаменах использовались технологии получения экзаменационных материалов через интернет, печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях.

В экзамене было задействовано более 1400 педагогов, за ходом экзамена наблюдали 137 общественных наблюдателей, в том числе девять федеральных. В аудиториях пунктов проведения организовано онлайн-видеонаблюдение. Соблюдение требований порядка проведения экзамена контролируют онлайн-наблюдатели как на федеральном, так и на региональном уровне в областном ситуационно-информационном центре.

Свои результаты по математике базового уровня выпускники узнают не позднее 14 июня, по математике профильного уровня – 17 июня. Ознакомиться с ними необходимо в своей школе под подпись, также результаты будут доступны на официальном информационном портале ЕГЭ.

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