Опочецкие инспекторы на фотосессии показали пользу световозвращателей

10:26, 26 октября 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» вместе с родителями и детьми провели в Опочке необычную фотосессию. С её помощью они наглядно показали, насколько важны световозвращающие элементы для безопасности пешеходов в тёмное время суток, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На снимках видно, что ребёнка в тёмной одежде водителю трудно заметить на дороге, тогда как световозвращатели делают его заметным издалека.

Госавтоинспекция напоминает, что со световозвращающими элементами водитель может заметить человека на расстоянии до 150 метров. Без них пешеход становится виден лишь за 25–50 метров.

Использовать световозвращатели обязательно вне населённых пунктов в тёмное время суток или при недостаточной видимости. В населённых пунктах их применение рекомендуется.