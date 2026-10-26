В Пушкинском заповеднике отменили санитарный вторник

10:44, 26 октября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» информирует об отмене традиционного санитарного вторника в нынешнем октябре. Это решение принято для того, чтобы школьники, которые учатся по классической системе четвертей и с сегодняшнего дня находятся на каникулах, могли провести свободное время с пользой – например приехать в Пушкинский заповедник.

В «Михайловском» также напомнили, что по 8 ноября включительно учреждение участвует во всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». В её рамках учащиеся от 14 лет могут побывать на экскурсиях по мемориальным усадьбам «Михайловскому», «Тригорскому» и «Петровскому» бесплатно, за государственный счёт, а при покупке двух билетов для родителей получить десятипроцентную скидку.