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Общество

Из-за новогодних каникул часть пенсионеров получит пенсию раньше срока

Часть российских пенсионеров получит в декабре 2026 года сразу две пенсии – за декабрь и январь. Досрочно январскую выплату перечислят тем, кто обычно получает пенсию с 1-го по 10-е число месяца. Деньги должны поступить не позднее 30 декабря. Об этом РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: ПАИ

Перенос связан с новогодними праздниками. С 1 по 10 января 2027 года включительно в России установлены выходные и праздничные дни, поэтому выплаты, приходящиеся на этот период, перечислят в последний рабочий день уходящего года.

Пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в Социальный фонд: деньги поступят досрочно автоматически.

Для тех, кто обычно получает пенсию с 11-го по 25-е число, переноса январской выплаты на декабрь не предусмотрено. При этом даты некоторых выплат сдвинутся из-за обычных выходных: пенсии, приходящиеся на 16 и 17 января, планируют выплатить 15 января, а назначенные на 23 и 24 января – 22 января.

Сроки доставки пенсий через почту зависят от графика работы конкретного отделения. Уточнить их можно непосредственно в отделении или на сайте «Почты России».

Досрочно могут перечислить и другие выплаты, даты которых приходятся на новогодние выходные. В частности, речь идёт о детских пособиях за декабрь и зарплатах.

Последним рабочим днём 2026 года станет среда, 30 декабря. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей последняя рабочая неделя года продлится три дня – с 28 по 30 декабря. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января включительно. К работе после праздников нужно будет вернуться в понедельник, 11 января 2027 года.

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