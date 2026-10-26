Из-за новогодних каникул часть пенсионеров получит пенсию раньше срока

10:39, 26 октября 2026, ПАИ

Часть российских пенсионеров получит в декабре 2026 года сразу две пенсии – за декабрь и январь. Досрочно январскую выплату перечислят тем, кто обычно получает пенсию с 1-го по 10-е число месяца. Деньги должны поступить не позднее 30 декабря. Об этом РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Перенос связан с новогодними праздниками. С 1 по 10 января 2027 года включительно в России установлены выходные и праздничные дни, поэтому выплаты, приходящиеся на этот период, перечислят в последний рабочий день уходящего года.

Пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в Социальный фонд: деньги поступят досрочно автоматически.

Для тех, кто обычно получает пенсию с 11-го по 25-е число, переноса январской выплаты на декабрь не предусмотрено. При этом даты некоторых выплат сдвинутся из-за обычных выходных: пенсии, приходящиеся на 16 и 17 января, планируют выплатить 15 января, а назначенные на 23 и 24 января – 22 января.

Сроки доставки пенсий через почту зависят от графика работы конкретного отделения. Уточнить их можно непосредственно в отделении или на сайте «Почты России».

Досрочно могут перечислить и другие выплаты, даты которых приходятся на новогодние выходные. В частности, речь идёт о детских пособиях за декабрь и зарплатах.

Последним рабочим днём 2026 года станет среда, 30 декабря. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей последняя рабочая неделя года продлится три дня – с 28 по 30 декабря. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января включительно. К работе после праздников нужно будет вернуться в понедельник, 11 января 2027 года.