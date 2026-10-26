Врачи предупредили о риске заражения гепатитом в ПВЗ

10:47, 26 октября 2026, ПАИ

Заражение гепатитом B возможно через канцелярский нож в пункте выдачи заказов, предупреждают врачи. Причиной инфицирования становится случайный порез инструментом при вскрытии упаковок с заказами, пишет www.1obl.ru.

Вирус гепатита B сохраняет жизнеспособность даже в засохших каплях крови на протяжении недели и большего времени, что допускает передачу болезни. Если носитель инфекции порежет палец в ПВЗ, покупатель попадёт в зону риска, когда воспользуется тем же канцелярским ножом и случайно поранится либо на его руке уже будут какие-то повреждения.

Вероятность заразиться гепатитом в такой ситуации небольшая, но не нулевая. Вирус демонстрирует высокую устойчивость во внешней среде, превосходя в этом плане ВИЧ, а количество людей, ежедневно посещающих пункт выдачи заказов, только добавляет вероятности контактирования с патогеном.

Обезопасить себя можно аккуратным использованием канцелярских инструментов или применением личных для открытия упаковок. Также рекомендуется брать на ПВЗ антибактериальные спиртовые салфетки. В случае пореза важно скорее провести обработку раны и показаться врачу.