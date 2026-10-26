Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Псковской областью

10:08, 26 октября 2026, ПАИ

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 290 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России, в том числе над Псковской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники перехватывали с 20:00 25 октября до 9:00 26 октября. Помимо Псковской области, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона.

Информация о количестве беспилотников, уничтоженных непосредственно над Псковской областью, в сообщении не приводится.