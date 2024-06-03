Около 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:03, 03 июня 2024, ПАИ

17 единиц оружия и 196 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего с 27 мая по 2 июня сотрудники ведомства провели 67 проверок условий хранения оружия и патронов. По итогам проверок росгвардейцы выявили 11 административных правонарушений.

Псковичам напоминают, что оружие должно храниться под замком в металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.