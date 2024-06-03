Лишь каждый третий пскович согласен сдать свои биометрические данные

11:59, 03 июня 2024, ПАИ

Лишь каждый третий пскович согласен сдать свои биометрические данные, следует из опроса сервиса SuperJob.

18% псковичей уже получали предложение сдать биометрические данные. Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели, например в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца.

Соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение. Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет, отметили в SuperJob.