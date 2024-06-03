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Общество

Семейная налоговая выплата вводится в России с 2026 года

Семейная налоговая выплата вводится в России с 2026 года. Возможность её получить будет у работающих россиян с двумя и более детьми. Важно, что их среднедушевой семейный доход не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума на человека, сообщает пресс-служба Минтруда России.

Отмечается, что такой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 4 млн семей. В них воспитывают более 10 млн детей.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что во время послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин поставил задачу – снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми. В семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем, отмечал глава государства.

«Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6 %, а разница – возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда», – пояснил Антон Котяков.

При этом важно, что эта мера поддержки, как и остальные соцпособия, будет защищена от списаний за долги. Размер выплаты, в свою очередь, будет для каждой семьи рассчитан индивидуально. А при её назначении будут учитываться дети до 18 лет или до 28 лет, если они обучаются на дневном отделении.

Сумма дохода для получения выплаты зависит от региона проживания. Если брать средний показатель по стране, то семья из четырёх человек сможет получить выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью.

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