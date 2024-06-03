Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках

14:28, 03 июня 2024, ПАИ

Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение микроавтобуса и автомобиля Opel произошло у дома № 59 на проспекте Ленина.

В результате ДТП пострадали два человека.

На месте происшествия работали ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.