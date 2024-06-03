Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках
Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение микроавтобуса и автомобиля Opel произошло у дома № 59 на проспекте Ленина.
В результате ДТП пострадали два человека.
На месте происшествия работали ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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