Два человека пострадали при столкновении автомобилей на трассе в Островском районе
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Островском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение автомобилей Kia Rio и Lada Vesta произошло на 328-м километре трассы Р-23 в Островском районе.
В результате ДТП пострадали два человека. Им оказывается помощь на месте, а также решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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