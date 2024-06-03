Два человека пострадали при столкновении автомобилей на трассе в Островском районе

16:06, 03 июня 2024, ПАИ

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Островском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобилей Kia Rio и Lada Vesta произошло на 328-м километре трассы Р-23 в Островском районе.

В результате ДТП пострадали два человека. Им оказывается помощь на месте, а также решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.