Мужчина утонул во время купания в реке Ловати в Великих Луках

16:32, 03 июня 2024, ПАИ

Тело мужчины обнаружили в реке Ловати в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

3 июня текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Ловати у деревни Рыканово Великолукского района тела мужчины с признаками утопления.

По полученной следствием информации, погибшим является местный 44-летний житель, который 1 июня купался в реке в Великих Луках, после чего его никто не видел.

В настоящее время по материалу проводимой проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.