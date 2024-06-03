Мужчина утонул во время купания в реке Ловати в Великих Луках
Тело мужчины обнаружили в реке Ловати в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
3 июня текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Ловати у деревни Рыканово Великолукского района тела мужчины с признаками утопления.
По полученной следствием информации, погибшим является местный 44-летний житель, который 1 июня купался в реке в Великих Луках, после чего его никто не видел.
В настоящее время по материалу проводимой проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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