Российские миллиардеры увеличили своё состояние

18:17, 03 июня 2024, ПАИ

Российские миллиардеры увеличили своё состояние на 17,762 миллиарда долларов. Сейчас их совокупное состояние составляет 351,67 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех состояние выросло у бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции Евросоюза). Он занял шестое место в рейтинге, а его капитал увеличился на 6,28 миллиарда до 25,1 миллиарда долларов.

Отметим, что индекс строится на стоимости акций компаний, долями которых владеют миллиардеры. Помимо этого, для некоторых компаний индекс рассчитывается исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинг BBI входит 500 самых богатых людей мира, в том числе 26 граждан России.