Картины из собрания Псковского музея-заповедника представили в Нижнем Новогороде
В Зачатской башне Нижегородского кремля открылась новая выставка «Кремли России – взгляд художника». На ней представлено более 70 произведений живописи и графики, посвящённых уникальным памятникам фортификационной архитектуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Сразу пять картин из собрания Псковского музея-заповедника дополнили выставочное пространство. Гости Нижегородского кремля смогут увидеть виды Псковского крома кисти таких художников, как А. Силин и М. Шведенков (на картине последнего – Псков XVII века). Также представлена работа из коллекции музея конца XIX – начала XX века с изображением Астраханского кремля авторства К. Маковского.
Главная цель выставочного проекта – раскрыть интересные аспекты истории крепостей, изменения их внешнего облика, а также архитектурные детали и особенности рельефа. Выставка будет работать в Нижегородском музее-заповеднике до 5 ноября этого года.
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