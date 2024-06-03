Картины из собрания Псковского музея-заповедника представили в Нижнем Новогороде

18:33, 03 июня 2024, ПАИ

В Зачатской башне Нижегородского кремля открылась новая выставка «Кремли России – взгляд художника». На ней представлено более 70 произведений живописи и графики, посвящённых уникальным памятникам фортификационной архитектуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сразу пять картин из собрания Псковского музея-заповедника дополнили выставочное пространство. Гости Нижегородского кремля смогут увидеть виды Псковского крома кисти таких художников, как А. Силин и М. Шведенков (на картине последнего – Псков XVII века). Также представлена работа из коллекции музея конца XIX – начала XX века с изображением Астраханского кремля авторства К. Маковского.

Главная цель выставочного проекта – раскрыть интересные аспекты истории крепостей, изменения их внешнего облика, а также архитектурные детали и особенности рельефа. Выставка будет работать в Нижегородском музее-заповеднике до 5 ноября этого года.